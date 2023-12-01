



В Северномуйском тоннеле взорван еще один поезд, – соцсети

Утром 1 декабря российские паблики сообщили об очередном взрыве в районе Северномуйского тоннеля им. Бессолова в Бурятии. Подрыв произошел в том же районе, где был взорван первый поезд – в районе поселка Северомуйск – взорвали еще один поезд с горюче-смазочными материалами.



"Четыре цистерны из поезда выгорели, еще две были повреждены огнем. По предварительным данным, топливо разлилось на площадь 150 квадратных метров", – пишет российский Telegram-канал Baza в пятницу, 1 декабря.



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Что касается первого подрыва поезда в Северномуйском тоннеле, о котором ранее сообщал Mignews, то по данному факту открыто дело по статье о "теракте".







Напомним, накануне СМИ сообщили, что СБУ устроила взрыв на Байкало-Амурской магистрали – в Северномуйском тоннеле им. Бессолова, который находится в Бурятии. Это фактически единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем. РФ использует этот путь в том числе и для военных поставок.

