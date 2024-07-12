



В российской Коломне потерпел крушение самолет: первое видео

Днем, 12 июля, в российской Коломне потерпел крушение суперджет Sukhoi Superjet 100NEW-95.



По предварительным данным, он разбился почти сразу после вылета на испытания с аэродрома "Жуковский".



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Очевидцы сообщили SHOT, что пилоту удалось увести самолет в лесной массив, где прогремел взрыв и вспыхнул пожар. На место авиакатастрофы отправились экстренные службы.



По предварительным данным, погибли три человека - пилоты-тестировщики. Паблики пишут, что самолет принадлежал "Газпрому",





