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В российской Коломне потерпел крушение самолет: первое видео
12.07.2024 15:56 Алина Груднева

В российской Коломне потерпел крушение самолет: первое видео

Днем, 12 июля, в российской Коломне потерпел крушение суперджет Sukhoi Superjet 100NEW-95.

По предварительным данным, он разбился почти сразу после вылета на испытания с аэродрома "Жуковский".

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Очевидцы сообщили SHOT, что пилоту удалось увести самолет в лесной массив, где прогремел взрыв и вспыхнул пожар. На место авиакатастрофы отправились экстренные службы.

По предварительным данным, погибли три человека - пилоты-тестировщики. Паблики пишут, что самолет принадлежал "Газпрому", 


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