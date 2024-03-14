



В России упал вертолет с “золотоискателями”

В Магаданской области России упал вертолет Ми-8 с 20 людьми на борту, по меньшей мере 2 человека погибли.



Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура РФ.

Известно, что изначально на борту машины находились 20 человек, в том числе 3 пилота.



Прокуратура сообщила, "по предварительным данным, причина произошедшего – неисправность двигателя".



Крушение вертолета произошло в 11:05 по местному времени в 75 км от пгт. Эвенск Северо-Эвенского района Магаданской области.



Вертолет Ми-8 принадлежал перевозчику "Дальнереченск Авиа" и перевозил работников золоторудного месторождения. Машина следовала по маршруту "посадочная площадка Кварцевый – аэропорт Омсукчан".



