



В России рядом с военным аэродромом упал очередной самолет

В четверг, 21 марта, в российском городе Таганрог рядом с аэродром упал самолет. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.



В местных пабликах пишут, что неподалеку от лимана самолет упал в траву и начался пожар. Также известно, что на место летят спасательные вертолеты.



Кроме того, на опубликованных видео и фото видно, что над землей поднимается столб темного дыма. Также жители города сообщают, что видели в небе след от полета самолета, однако сам самолет не был виден.



Следует отметить, что на территории Таганрога есть военный аэродром "Таганрог-Центральный". Там есть две взлетно-посадочные полосы: одна бетонная и одна запасная грунтовая.

