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В России рядом с военным аэродромом упал очередной самолет
21.03.2024 16:18 Раиса Вовк

В России рядом с военным аэродромом упал очередной самолет

В четверг, 21 марта, в российском городе Таганрог рядом с аэродром упал самолет. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

В местных пабликах пишут, что неподалеку от лимана самолет упал в траву и начался пожар. Также известно, что на место летят спасательные вертолеты.

Кроме того, на опубликованных видео и фото видно, что над землей поднимается столб темного дыма. Также жители города сообщают, что видели в небе след от полета самолета, однако сам самолет не был виден.

Следует отметить, что на территории Таганрога есть военный аэродром "Таганрог-Центральный". Там есть две взлетно-посадочные полосы: одна бетонная и одна запасная грунтовая.
 

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