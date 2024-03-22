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В России очередной вертолет совершил "жесткую посадку"
22.03.2024 13:07 Алина Груднева

В России очередной вертолет совершил "жесткую посадку"

В Белгородской области Российской Федерации жесткую посадку совершил очередной вертолет Ми-2.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Как стало известно, это произошло накануне, 21 марта, возле поселке Ровеньки.

На борту вертолета находились четыре человека. Одного из них госпитализировали.

Предварительной причиной происшествия назвали ошибку пилота. Воздушное судно получило повреждения.
 

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