



В России начались проблемы в работе Telegram

В нескольких регионах России наблюдаются сбои в работе мессенджера Telegram, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса для отслеживания сбоев DownRadar.



Сбои наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Воронежской и Волгоградской областях. В то же время Telegram-канал Brief со ссылкой Downdetector сообщает о проблемах в работе мессенджера в Новосибирске, Сочи, Краснодаре и аннексированном Севастополе.



Telegram-канал Varlamov News предположил, что сбои могут быть связаны с возросшей нагрузкой на сервис на фоне военного мятежа ЧВК Вагнера.



Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников и объявил, что фактически собирается осуществить военный переворот в России, назвав его "маршем справедливости".



К утру 24 июня ЧВК Вагнера захватила Ростов-на-Дону. Позднее появилась информация, что ЧВК заняла некоторые военные объекты в Воронеже. В свою очередь губернатор области Александр Гусев заявил, что российские военные проводят в области “оперативно-боевые мероприятия”.



Жители региона сообщают о звуках боя. Также в области начался пожар на нефтебазе.