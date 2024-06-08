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В России ликвидировали зампред движения “Зов народа”
08.06.2024 05:30 MIGnews.com

В России ликвидировали зампред движения “Зов народа”

Антон Еговцев, зампред движения “Зов народа”,  был убит возле своего дома. Об этом члены объединения доносчиков написали в своем телеграм-канале, не вдаваясь в подробности происшествия.

А вот у силовиков данные имеются, и они стали известны телеграм-каналу “112”.  Якобы Еговцева у подъезда подкараулил поклонник его супруги Екатерины и нанес ему множественные ножевые ранения. Напавший на Еговцева неоднократно ему ранее угрожал. Погибший даже писал заявления в полицию, но мужчина не перестал преследовать семейную пару.

Напавший на Еговцева сейчас находится в больнице.

 

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