



В России ликвидировали зампред движения “Зов народа”

Антон Еговцев, зампред движения “Зов народа”, был убит возле своего дома. Об этом члены объединения доносчиков написали в своем телеграм-канале, не вдаваясь в подробности происшествия.



А вот у силовиков данные имеются, и они стали известны телеграм-каналу “112”. Якобы Еговцева у подъезда подкараулил поклонник его супруги Екатерины и нанес ему множественные ножевые ранения. Напавший на Еговцева неоднократно ему ранее угрожал. Погибший даже писал заявления в полицию, но мужчина не перестал преследовать семейную пару.



Напавший на Еговцева сейчас находится в больнице.



