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В РФ из-за атак решили ужесточить правила полетов дронов
22.03.2024 10:23 Алина Груднева

В РФ из-за атак решили ужесточить правила полетов дронов

В России на фоне продолжающихся атак беспилотников на разные объекты решили ужесточить правила полетов дронов и малой авиации.

По данным газеты "Коммерсант", соответствующие меры, о которых объявил минтранс РФ, будут действовать с 1 сентября.

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Нарушения отклонения от маршрутов будут считаться пролеты в радиусе 30 км от аэропортов, над объектами ТЭК, а также транспортной и промышленной инфраструктуры.


 

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