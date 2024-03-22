



В РФ из-за атак решили ужесточить правила полетов дронов

В России на фоне продолжающихся атак беспилотников на разные объекты решили ужесточить правила полетов дронов и малой авиации.



По данным газеты "Коммерсант", соответствующие меры, о которых объявил минтранс РФ, будут действовать с 1 сентября.



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Нарушения отклонения от маршрутов будут считаться пролеты в радиусе 30 км от аэропортов, над объектами ТЭК, а также транспортной и промышленной инфраструктуры.





