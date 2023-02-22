



В результате рейда израильской армии в Шхеме 9 убитых

Израильские войска в среду вошли в палестинский город в Иудее и Самарии, что привело к столкновениям. В результате погибли по меньшей мере девять палестинцев, включая 72-летнего мужчину. Об этом сообщили палестинские чиновники из сферы здравоохранения.



Это один из самых смертоносных инцидентов за почти год боевых действий в Иудее и Самарии и в восточном Иерусалиме, что повышает перспективу дальнейшего кровопролития. Группа боевиков ХАМАС, которая управляет Газой, заявила, что "ее терпение уже на исходе".



"Сопротивление в Газе наблюдает за эскалацией преступлений врага против нашего народа и его терпение на исходе", - сказал представитель ХАМАС Абу Обеда.



Израильские военные предоставили мало подробностей о своей операции в Шхеме. Этот город известен как оплот боевиков, и армия часто проводит там операции.



Палестинские власти заявили, что трое из погибших в среду были членами организованных групп боевиков. Но был также убит 72-летний мужчина, и нет никакой информации о том, принадлежали ли двое других убитых 20-летних мужчин к вооруженным группировкам.



На любительских видеозаписях видно, как израильские войска действуют в центре Шхема, а армейские машины стреляют слезоточивым газом.



С момента захвата контроля над Газой в 2007 году группировка четырежды воевала с Израилем. Израильские официальные лица выражают обеспокоенность ростом напряженности в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан, который начинается в марте.

