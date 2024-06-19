



В пригороде Парижа мужчина с отверткой напал на людей

Днем, 19 июня, в пригороде Парижа мужчина с отверткой напал на прохожих.



По данным информационного агентства AP, в Обервилье он ранил уборщицу и двух офицеров полиции.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Мужчина десятки раз нанес удары отверткой женщине. По подозреваемому правоохранители открыли ответный огонь.



В итоге, нападавший был ликвидирован. Мотивы мужчины устанавливаются. По данным BMFTV, полицейский, который нейтрализовал нападавшего, взят под стражу.