Новости » Происшествия
В пригороде Парижа мужчина с отверткой напал на людей
19.06.2024 17:16 Алина Груднева

В пригороде Парижа мужчина с отверткой напал на людей

Днем, 19 июня, в пригороде Парижа мужчина с отверткой напал на прохожих.

По данным информационного агентства AP, в Обервилье он ранил уборщицу и двух офицеров полиции.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Мужчина десятки раз нанес удары отверткой женщине. По подозреваемому правоохранители открыли ответный огонь. 

В итоге, нападавший был ликвидирован. Мотивы мужчины устанавливаются. По данным BMFTV, полицейский, который нейтрализовал нападавшего, взят под стражу.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы