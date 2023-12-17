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В побережья Ливии затонула лодка с мигрантами
17.12.2023 08:23 Алина Груднева

В побережья Ливии затонула лодка с мигрантами

У ливийского побережья в Средиземном море произошло очередное кораблекрушение с мигрантами.

По данным BBC, свыше 60 мигрантов считаются пропавшими без вести. Вероятнее всего, они погибли. Среди них были дети.

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Уточняется, что корабль выплыл из города Зувара. На борту было около 86 пассажиров. Кораблекрушение произошло из-за штормовых волн.

По данным Международной организации по миграции, за 2023 год погибло более 2200 мигрантов на этом маршруте.

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