



В Питере задержан топ-менеджер "фабрики троллей" Пригожина

В Санкт-Петербурге в годовщине бунта Пригожина задержали бывшего топ-менеджера "фабрики троллей", главу медиахолдинга "Патриот" Илью Горбунова и главреда "Конкретно.ру" Кирилла Метелева.



Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.



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По предварительным данным, их подозревают в вымогательстве у гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" Александра Малькевича.



По версии следствия, оба они долгое время требовали у Малькевича деньги. В итоге, тот написал на них заявление в полицию.