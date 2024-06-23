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В Питере задержан топ-менеджер "фабрики троллей" Пригожина
23.06.2024 13:00 Алина Груднева

В Питере задержан топ-менеджер "фабрики троллей" Пригожина

В Санкт-Петербурге в годовщине бунта Пригожина задержали бывшего топ-менеджера "фабрики троллей", главу медиахолдинга "Патриот" Илью Горбунова и главреда "Конкретно.ру" Кирилла Метелева. 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

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По предварительным данным, их подозревают в вымогательстве у гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" Александра Малькевича. 

По версии следствия, оба они долгое время требовали у Малькевича деньги. В итоге, тот написал на них заявление в полицию.

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