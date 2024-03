В Пакистане пропалестинские демонстранты подожгли KFC

В Пакистане пропалестинские демонстранты устроили беспорядки и подожгли здание сети быстрого питания KFC.



Они скандировали лозунги против Израиля и несли плакаты с надписью "Свободная Палестина".



По данным полиции, в городе Мирпур арестованы более 50 человек.



В антиизраильской демонстрации участие приняли около 400 человек. В ходе беспорядков они столкнулись с полицией.

A #KFC branch set on fire in #Mirpur, A restaurant that’s not even on the #BDS list.#BarcaLasPalmas #فزت_ورب_الكعبه pic.twitter.com/b1LUAcN9So