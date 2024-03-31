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В Пакистане пропалестинские демонстранты подожгли KFC
31.03.2024 10:48 Алина Груднева

В Пакистане пропалестинские демонстранты подожгли KFC

В Пакистане пропалестинские демонстранты устроили беспорядки и подожгли здание сети быстрого питания KFC.

Они скандировали лозунги против Израиля и несли плакаты с надписью "Свободная Палестина".

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По данным полиции, в городе Мирпур арестованы более 50 человек.

В антиизраильской демонстрации участие приняли около 400 человек. В ходе беспорядков они столкнулись с полицией.

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