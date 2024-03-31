В Пакистане пропалестинские демонстранты подожгли KFC
В Пакистане пропалестинские демонстранты устроили беспорядки и подожгли здание сети быстрого питания KFC.
Они скандировали лозунги против Израиля и несли плакаты с надписью "Свободная Палестина".
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По данным полиции, в городе Мирпур арестованы более 50 человек.
В антиизраильской демонстрации участие приняли около 400 человек. В ходе беспорядков они столкнулись с полицией.
KFC attacked in Azad kasmir Mirpur— humanity Always comes first 💙 (@HumanitycomseF) March 30, 2024
آئیے ناظرین آپ کو دیکھاتے ہیں اسرائیل فتح کرتے ہوے
تارکین وطن کا شہر جسے منی لنڈن کہا جاتا ہے
اپنے دیس سے ہمدردی کرنے والے اپنی املاک کو نقصان نہیں پہنچاتے واحد قوم ہے مذہب کے نام پر اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کو تکلیف دیتے ہیں . گرفتاریاں pic.twitter.com/WGp7Bb1G9b
A #KFC branch set on fire in #Mirpur, A restaurant that’s not even on the #BDS list.#BarcaLasPalmas #فزت_ورب_الكعبه pic.twitter.com/b1LUAcN9So— South Asian Files (@saNewsDaily) March 30, 2024
غزہ کے عوام کی حمائیت میں میرپور کے کشمیری عوام سڑکوں پر نکل آئے کے ایف سی نذر آتش پولیس کی فائرنگ بارہ افراد— Sahafi.Online (@SOnlinepak) March 31, 2024
زخمی مزید حفاظتی دستے طلب
https://t.co/IrQx0AYJbf #Gaza_Solidarity_Night #Mirpur #AzadKashmir #KFC_set_on_Fire pic.twitter.com/quNfAhB0xj