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В ООН продлили расследование о подавлениях протестов в Иране
04.04.2024 15:45 Алина Груднева

В ООН продлили расследование о подавлениях протестов в Иране

Совет ООН по правам человека решил продлил деятельность независимой международной миссии, которая расследует подавления иранским режимом протестов, вспыхнувших в 2022 году.

Мандат миссии продлен на год.

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Согласно решению совета, продление расследования необходимо для продолжения мониторинга текущей ситуации в вопросе соблюдения прав человека.

В органе ООН хотят также установить все факты нарушений прав человека в ходе масштабных акций протеста, которые всколыхнули Иран, особенно, в отношении женщин и детей.

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