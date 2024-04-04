



В ООН продлили расследование о подавлениях протестов в Иране

Совет ООН по правам человека решил продлил деятельность независимой международной миссии, которая расследует подавления иранским режимом протестов, вспыхнувших в 2022 году.



Мандат миссии продлен на год.



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Согласно решению совета, продление расследования необходимо для продолжения мониторинга текущей ситуации в вопросе соблюдения прав человека.



В органе ООН хотят также установить все факты нарушений прав человека в ходе масштабных акций протеста, которые всколыхнули Иран, особенно, в отношении женщин и детей.