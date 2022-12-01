



В Нижней Галилее перевернулся квадроцикл: двое пострадавших

В Нижней Галилее перевернулся квадроцикл, в результате чего пострадали два человека.

20-летняя женщина получила тяжелые травмы, 19-летняя - травмы средней степени тяжести.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшим первую помощь.

Женщин госпитализировали в медицинский центр Галилеи в Нагарии.

"Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели молодую женщину, лежащую без сознания после того, как она перевернулась, и еще одну раненую женщину, прогуливающуюся рядом", - сообщили медики.