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В Нижней Галилее перевернулся квадроцикл: двое пострадавших
01.12.2022 17:55 Алина Груднева

В Нижней Галилее перевернулся квадроцикл: двое пострадавших

В Нижней Галилее перевернулся квадроцикл, в результате чего пострадали два человека.

 
20-летняя женщина получила тяжелые травмы, 19-летняя - травмы средней степени тяжести.
 
Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшим первую помощь.
 
Женщин госпитализировали в медицинский центр Галилеи в Нагарии.
 
"Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели молодую женщину, лежащую без сознания после того, как она перевернулась, и еще одну раненую женщину, прогуливающуюся рядом", - сообщили медики.

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