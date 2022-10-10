



В Нигерии затонула лодка, погибли 76 человек

По меньшей мере 76 человек погибли в результате крушения лодки в юго-восточном штате Анамбра в Нигерии.



На борту лодки находились не менее 80 человек, сообщает ВВС.



Большинство жертв были женщины и дети, пытавшиеся спастись после того, как их поселок был затоплен паводковыми водами.



Президент Нигерии Мухаммаду Бухари отреагировал на инцидент и выразил соболезнования семьям. Он также распорядился пересмотреть меры безопасности в системе водного транспорта страны и сказал, что аварийно-спасательные службы должны сделать все, чтобы найти пропавших без вести.