



В Непале раскрыта сеть вербовщиков в ВС РФ для войны в Украине

В Непале задержаны десять человек, которые помогали России с вербовкой молодых людей в армию РФ.



По данным информационного агентства Reuters, подозреваемые взимали огромные суммы денег за туристические визы, после чего отправляли их в Россию.



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По словам главы полиции округа Катманду Бхупендры Хатри, подозреваемые брали с молодых людей примерно девять тысяч долларов.



В Россию их отправляли через Объединенные Арабские Эмираты. В Непале это квалифицируют как контрабанду людей.