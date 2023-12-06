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В Непале раскрыта сеть вербовщиков в ВС РФ для войны в Украине
06.12.2023 12:04 Алина Груднева

В Непале раскрыта сеть вербовщиков в ВС РФ для войны в Украине

В Непале задержаны десять человек, которые помогали России с вербовкой молодых людей в армию РФ.

По данным информационного агентства Reuters, подозреваемые взимали огромные суммы денег за туристические визы, после чего отправляли их в Россию.

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По словам главы полиции округа Катманду Бхупендры Хатри, подозреваемые брали с молодых людей примерно девять тысяч долларов.

В Россию их отправляли через Объединенные Арабские Эмираты. В Непале это квалифицируют как контрабанду людей.

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