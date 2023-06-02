



В Мексике обнаружены сумки с частями тел пропавших сотрудников колл-центра

По данным прокуратуры штата Халиско, в овраге в пригороде Гвадалахары было обнаружено 45 сумок с человеческими останками, характеристики которых соответствуют семи пропавшим сотрудникам колл-центра, сообщает CNN.



Прокуратура штата Халиско, расследующая случаи смерти, заявила, что располагает предварительной информацией о том, что части тела “соответствуют физическим характеристикам некоторых молодых людей, пропавших без вести из колл-центра”.



Семь сотрудников колл-центра пропали без вести в период с 20 по 22 мая в столичном районе Гвадалахара на западе Мексики.



Луис Хоакин Мендес Руис, прокурор Халиско, сказал, что они нашли человеческие останки в сумках, брошенных на участке с очень крутым уклоном.



Судебно-медицинским экспертам еще предстоит установить количество пострадавших и их личности.



Институт судебной медицины Халиско работает с семьями пропавших без вести, чтобы определить личность человеческих останков.



