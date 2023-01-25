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В Махачкале мужчина открыл огонь из дробовика на улице
25.01.2023 16:50 Алина Груднева

В Махачкале мужчина открыл огонь из дробовика на улице

В среду, 25 января, в центре Махачкалы россиянин открыл огонь из дробовика посреди улицы.

По данным российских СМИ, это случилось на проспекте Расула Гамзатова.

Уточняется, что мужчина с дробовиком прогуливался по улице и направлял оружие на прохожих. В конечном итоге, он открыл огонь в воздух. Задержать буйного на месте не удалось.

По данным МВД Дагестана, в Махачкале объявлен план "Перехват". По данным Telegram-канала SHOT, пострадал 34-летний прохожий. Его госпитализировали с ранением в грудь.

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