



В Махачкале мужчина открыл огонь из дробовика на улице

В среду, 25 января, в центре Махачкалы россиянин открыл огонь из дробовика посреди улицы.



По данным российских СМИ, это случилось на проспекте Расула Гамзатова.



Уточняется, что мужчина с дробовиком прогуливался по улице и направлял оружие на прохожих. В конечном итоге, он открыл огонь в воздух. Задержать буйного на месте не удалось.



По данным МВД Дагестана, в Махачкале объявлен план "Перехват". По данным Telegram-канала SHOT, пострадал 34-летний прохожий. Его госпитализировали с ранением в грудь.