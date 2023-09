В Италии потерпел крушение военный самолет: погиб ребенок

В субботу, 16 сентября, в Италии разбился учебный военный самолет Aermacchi MB-339-PAN.



Это случилось во время тренировочных полетов перед авиашоу ВВС.



Крушение самолета произошло недалеко от Турина. Пилот выжил, успев катапультироваться. В свою очередь, пятилетняя девочка, проезжавшая в момент катастрофы мимо место происшествия с семьей, погибла.



Брат и родители ребенка получили сильные ожоги. По факту крушения начато расследование.

An Italian Air Force combat training aircraft crashed during training flights before demonstrations. A five-year-old girl who was driving pass the crash site with her family died.



The Aermacchi MB-339-PAN was part of the Frecce Tricolori aerobatic team of the Italian Air Force. pic.twitter.com/AsYfqx3sH8