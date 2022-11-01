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В Италии десятки мафиози приговорены к 660 годам тюрьмы
01.11.2022 20:19 Алина Груднева

В Италии десятки мафиози приговорены к 660 годам тюрьмы

Суд в Италии приговорил к тюремному заключению десятки сицилийских мафиози и их пособников из "белых воротничков".

 
По данным Politico, их посадили за присвоение обманным путем средств из фондов ЕС
 
Процесс над 101 обвиняемым длился полтора года в сицилийской Мессине. Сегодня, 1 ноября, он был завершен.
 
К 660 годам тюрьмы приговорен 91 обвиняемый за мошенничество, ложные заявления, вымогательство, создание поддельных компаний для получения незаконной прибыли и торговлю наркотиками. Двое главарей мафии отбудут наказание 30 лет и 23 года соответственно. 
 
"Суд показал, что существует современная мафия, которая перешла от вымогательства и наркотиков к более сложным формам получения доходов, используя мошенничество для получения государственных средств, предназначенных для развития Сицилии", - отметил прокурор Маурицио Де Лючия.

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