



В Италии десятки мафиози приговорены к 660 годам тюрьмы

Суд в Италии приговорил к тюремному заключению десятки сицилийских мафиози и их пособников из "белых воротничков".

По данным Politico, их посадили за присвоение обманным путем средств из фондов ЕС

Процесс над 101 обвиняемым длился полтора года в сицилийской Мессине. Сегодня, 1 ноября, он был завершен.

К 660 годам тюрьмы приговорен 91 обвиняемый за мошенничество, ложные заявления, вымогательство, создание поддельных компаний для получения незаконной прибыли и торговлю наркотиками. Двое главарей мафии отбудут наказание 30 лет и 23 года соответственно.

"Суд показал, что существует современная мафия, которая перешла от вымогательства и наркотиков к более сложным формам получения доходов, используя мошенничество для получения государственных средств, предназначенных для развития Сицилии", - отметил прокурор Маурицио Де Лючия.