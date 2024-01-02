



В Иране казнены торговцы наркотиками

В Иране повесили девятерых осужденных торговцев наркотиками.



По данным IRNA, троих казнили в тюрьме в северо-западной провинции Ардебиль. Их обвинили в покупке и транспортировке героина и опиума.



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Еще шестерых казнили отдельно по обвинению в торговле метамфетамином, героином и каннабисом.



Согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в 2021 году от наркозависимости в Иране страдали 2,8 миллиона человек.