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В Грузии погибли двое израильтян
23.09.2022 15:48 Алина Груднева

В Грузии погибли двое израильтян

В грузинском городе Батуми погибли в автокатастрофе двое израильтян.

 
Об этом сообщает 12 канал со ссылкой на заявление министерства иностранных дел.
 
Также в аварии пострадали 15 человек. По предварительным данным, большинство из них - израильтяне. Раненых госпитализировали. Некоторые из них были прооперированы.

Инцидентом занимается Департамент по делам израильтян за рубежом. По данным МИД, сотрудники консульства и посол отправились на место ДТП.
Как сообщили местные СМИ, на дороге столкнулись микроавтобус с туристами и грузовик. Туристы ехали посмотреть на водопады. Личности погибших израильтян пока что не раскрывают.

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