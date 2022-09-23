



В Грузии погибли двое израильтян

В грузинском городе Батуми погибли в автокатастрофе двое израильтян.

Об этом сообщает 12 канал со ссылкой на заявление министерства иностранных дел.





Инцидентом занимается Департамент по делам израильтян за рубежом. По данным МИД, сотрудники консульства и посол отправились на место ДТП. Также в аварии пострадали 15 человек. По предварительным данным, большинство из них - израильтяне. Раненых госпитализировали . Некоторые из них были прооперированы.Инцидентом занимается Департамент по делам израильтян за рубежом. По данным МИД, сотрудники консульства и посол отправились на место ДТП.

התאונה בגאורגיה: נוסף לשני הישראלים שנהרגו, 17 בני אדם נפצעו. הם היו בדרך לטיול במפלים באזור מחונטסטי@hadasgrinberg @gilicohen10 @BenYaniv1 pic.twitter.com/FJg5DoM2Z6 — כאן חדשות (@kann_news) September 23, 2022

Как сообщили местные СМИ, на дороге столкнулись микроавтобус с туристами и грузовик. Туристы ехали посмотреть на водопады. Личности погибших израильтян пока что не раскрывают.