Новости » Происшествия
Смертельное ДТП в Грузии: большинство пострадавших - израильтяне
23.09.2022 16:43 Алина Груднева

Смертельное ДТП в Грузии: большинство пострадавших - израильтяне

Среди 15 пострадавших в ДТП между туристическим микроавтобусом и грузовым автомобилем в Грузии большинство являются израильтянами. 

 
Напомним, что двое туристов из Израиля погибли в результате аварии.
 
Еще 15 пассажиров получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу, некоторых прооперировали. 
 
По данным МИД, микроавтобус направлялся к водопадам на западе страны. Полиция начала расследование.
 
Посол Израиля в Грузии Хадас Мицад отправился на место аварии вместе с консулом в Тбилиси.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы