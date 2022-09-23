



Смертельное ДТП в Грузии: большинство пострадавших - израильтяне

Среди 15 пострадавших в ДТП между туристическим микроавтобусом и грузовым автомобилем в Грузии большинство являются израильтянами.

Напомним, что двое туристов из Израиля погибли в результате аварии.

Еще 15 пассажиров получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу, некоторых прооперировали.

По данным МИД, микроавтобус направлялся к водопадам на западе страны. Полиция начала расследование.

Посол Израиля в Грузии Хадас Мицад отправился на место аварии вместе с консулом в Тбилиси.