Смертельное ДТП в Грузии: большинство пострадавших - израильтяне
Среди 15 пострадавших в ДТП между туристическим микроавтобусом и грузовым автомобилем в Грузии большинство являются израильтянами.
Напомним, что двое туристов из Израиля погибли в результате аварии.
Еще 15 пассажиров получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших доставили в больницу, некоторых прооперировали.
По данным МИД, микроавтобус направлялся к водопадам на западе страны. Полиция начала расследование.
Посол Израиля в Грузии Хадас Мицад отправился на место аварии вместе с консулом в Тбилиси.