



В Германии задержали предполагаемого сторонника ИГИЛ

В аэропорту Кельн/Бонн немецкой полицией по подозрении в пособничестве терроризму был задержан мужчина. По версии правоохранителей, задержанный перевел $1700 на счет афганского крыла ИГИЛ “Виялат Хорасан” через криптобиржу в сентябре 2023 года.



Задержанный пытался устроиться работать охранником на чемпионат Европы, но он не прошел проверку службы безопасности. Примечательно, что мужчина пытался устроиться на работу и во время двух других крупных событий.



Ячейка ИГИЛ “Виялат Хорасан” приобрела известность после теракта 22 марта 2024 года в Москве в “Крокус Сити Холле”. Это преступление Москва безуспешно пыталась повесить на Украину. По официальным данным тогда, при нападении погибли 144 человека, более 500 пострадали.





