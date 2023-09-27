



В Германии снесли памятник католическому кардиналу-насильнику

Католический кардинал Франц Хенгсбах (1910-1991) был епископом Эссена более 30-ти лет. В этом городе священнослужителя очень уважали.



В 1994 году его именем назвали площадь, а в 2011 году близ Эссенского собора кардиналу установили двухметровый памятник из керамики. Однако недавно против священника были выдвинуты обвинения в изнасилованиях в период 1950-1970 гг. Одна из женщин сообщила, что Хенгсбах изнасиловал ее в 1967 году, когда ей было всего 16 лет, передает Bild.



После скандала власти города демонтировали памятник кардиналу. Руководство Эссенского собора хочет установить на этом месте мемориал жертвам сексуального насилия.



Кроме этого, в епархии сообщили, что им поступает все больше писем с сообщениями о насилии со стороны Хенгсбаха.



