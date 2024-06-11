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В Германии объявлена повышенная террористическая угроза
11.06.2024 10:50 Алина Груднева

В Германии объявлена повышенная террористическая угроза

В Германии объявлен повышенный уровень террористической угрозы.

По данным информационного агентства DPA, соответствующее заявление сделал глава Федерального офиса по защите конституции страны Томас Гальденванг.

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По его словам, рост уровня исламистской террористической угрозы зафиксирован на фоне прихода к власти "Талибана" в Афганистане, усиления ИГИЛ, провокаций и войны между Израилем и ХАМАСом в Газе.

"Германия в большей степени в фокусе внимания джихадистов, чем другие страны Европы, потому что нас считают одной из стран, которые больше всего поддерживают Израиль, наряду с США", - пояснил Гальденванг.

По его словам, Германия имеет дело с "триадой". Речь идет об угрозе исламистского терроризма, о социальном напряжении и шпионской деятельностью иностранных государств.

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