В ФРГ сотрудник агентства по военным закупкам заподозрен в шпионаже для РФ
В Германии арестовали сотрудника агентства по военным закупкам по подозрению в шпионаже в пользу российских спецслужб.
Об этом объявила Федеральная прокуратура Германии.
Подозреваемым оказался гражданин Германии. По версии следствия, он по собственной инициативе связался с российским посольством в Берлине и предложил свои услуги.
Также он предоставил россиянам информацию, полученную им в рамках исполнения служебных обязанностей в агентстве.