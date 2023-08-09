



В ФРГ сотрудник агентства по военным закупкам заподозрен в шпионаже для РФ

В Германии арестовали сотрудника агентства по военным закупкам по подозрению в шпионаже в пользу российских спецслужб.



Об этом объявила Федеральная прокуратура Германии.



Подозреваемым оказался гражданин Германии. По версии следствия, он по собственной инициативе связался с российским посольством в Берлине и предложил свои услуги.



Также он предоставил россиянам информацию, полученную им в рамках исполнения служебных обязанностей в агентстве.