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В ФРГ сотрудник агентства по военным закупкам заподозрен в шпионаже для РФ
09.08.2023 19:04 Алина Груднева

В ФРГ сотрудник агентства по военным закупкам заподозрен в шпионаже для РФ

В Германии арестовали сотрудника агентства по военным закупкам по подозрению в шпионаже в пользу российских спецслужб.

Об этом объявила Федеральная прокуратура Германии.

Подозреваемым оказался гражданин Германии. По версии следствия, он по собственной инициативе связался с российским посольством в Берлине и предложил свои услуги.

Также он предоставил россиянам информацию, полученную им в рамках исполнения служебных обязанностей в агентстве.

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