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В Дании проведена операция из-за подготовки теракта
14.12.2023 12:24 Алина Груднева

В Дании проведена операция из-за подготовки теракта

В Дании по всей стране произведены аресты в рамках масштабной операции, проводимой полицией Копенгагена и разведывательной службой.

Об этом органы правопорядка сообщили на специальном пресс-брифингом.

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Уточняется, что операция была проведена из-за подозрений в подготовке теракта в стране. Как известно, в Дании повышен уровень террористической угрозы после того, как было несколько случаев сожжения Корана.

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