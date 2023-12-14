



В Дании проведена операция из-за подготовки теракта

В Дании по всей стране произведены аресты в рамках масштабной операции, проводимой полицией Копенгагена и разведывательной службой.



Об этом органы правопорядка сообщили на специальном пресс-брифингом.



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Уточняется, что операция была проведена из-за подозрений в подготовке теракта в стране. Как известно, в Дании повышен уровень террористической угрозы после того, как было несколько случаев сожжения Корана.