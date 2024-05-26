



В Британии разбился самолет Spitfire

В Великобритании во время мемориального полета разбился самолет Spitfire.



По даным The Independent, крушение произошло в поле в британском Линкольншире.



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На борту самолета был один пассажир. Крушение потерпел Supermarine Spitfire, который использовался до и после Второй мировой войны.



"Нам известно об инциденте в районе авиабазы Конингсби с участием самолета Королевских военно-воздушных сил. Мы работаем с аварийно-спасательными службами и поддерживаем тех, кто пострадал. Обновление будет предоставлено в надлежащее время", - сказал пресс-секретарь Королевских воздушных сил.



