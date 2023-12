В Белграде ночной клуб пошел ко дну из-за массовой драки

В ночь на 24 декабря в Белграде ко дну пошел популярный ночной клуб Kartel из-за драки между посетителями и охранниками.



По данным сербского издания Blic, заведение было расположено на понтноне. В ночь, когда там произошел дебош, выступал рэпер Tsunami.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Драка произошла, когда охрана выводила посетителей, которые начали толкаться на мосту. Тот не выдержал и рухнул, а понтон с клубом в итоге затонул.



В воде оказались десятки человек. Помощь понадобилась 30 посетителям.

#BREAKING: A floating nightclub sank in Belgrade, Serbian portal Blic, More than a hundred people fell in the cold water#Valteportal #Kartel #Belgrade #Serbia pic.twitter.com/qJHMyzpCAY