



В Белгородской области вспыхнуло здание райадминистрации

В Белгородской области в результате обстрела загорелось здание районной администрации.



Соответствующий перехват разговора опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



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"У нас администрация горит районная, прямо почти в кабинет влетело", - посетовал в разговоре россиянин.



По данным ГУР, речь идет о Грайворонском направлении.



Как сообщалось ранее, из Грайворона в направлении Белгорода зафиксирован аномальный поток машин. Мирные жители эвакуируются после призыва российских добровольческих формирований, которые пообещали начать боевые действия 15 марта.