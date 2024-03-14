Новости » Происшествия
В Белгородской области вспыхнуло здание райадминистрации
14.03.2024 19:54 Алина Груднева

В Белгородской области вспыхнуло здание райадминистрации

В Белгородской области в результате обстрела загорелось здание районной администрации.

Соответствующий перехват разговора опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"У нас администрация горит районная, прямо почти в кабинет влетело", - посетовал в разговоре россиянин.

По данным ГУР, речь идет о Грайворонском направлении.

Как сообщалось ранее, из Грайворона в направлении Белгорода зафиксирован аномальный поток машин. Мирные жители эвакуируются после призыва российских добровольческих формирований, которые пообещали начать боевые действия 15 марта.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы