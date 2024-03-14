В Белгородской области вспыхнуло здание райадминистрации
В Белгородской области в результате обстрела загорелось здание районной администрации.
Соответствующий перехват разговора опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
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"У нас администрация горит районная, прямо почти в кабинет влетело", - посетовал в разговоре россиянин.
По данным ГУР, речь идет о Грайворонском направлении.
Как сообщалось ранее, из Грайворона в направлении Белгорода зафиксирован аномальный поток машин. Мирные жители эвакуируются после призыва российских добровольческих формирований, которые пообещали начать боевые действия 15 марта.