



Паника в Белгородской области: едет беспрерывный поток машин

В Белгородской области мирное население начало массовую эвакуацию на фоне призывов добровольческих батальонов, которые обещают начать боевые действия утром, 15 марта.



По данным "Сибирского батальона", в Грайвороне распространяются панические настроения.



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"Подтверждением этому является аномальный поток машин из Грайворона в направлении Белгорода", - сообщили добровольцы.



По их словам, это может свидетельствовать о том, что жители Грайворона прислушались к призыву покинуть район.

