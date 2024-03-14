Паника в Белгородской области: едет беспрерывный поток машин
В Белгородской области мирное население начало массовую эвакуацию на фоне призывов добровольческих батальонов, которые обещают начать боевые действия утром, 15 марта.
По данным "Сибирского батальона", в Грайвороне распространяются панические настроения.
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"Подтверждением этому является аномальный поток машин из Грайворона в направлении Белгорода", - сообщили добровольцы.
По их словам, это может свидетельствовать о том, что жители Грайворона прислушались к призыву покинуть район.