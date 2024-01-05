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В Белгороде объявили о ракетной угрозе
05.01.2024 22:01 Алина Груднева

В Белгороде объявили о ракетной угрозе

Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков предупредил жителей о "ракетной угрозе".

Соответствующее заявление вечером, 5 января, он опубликовал на своей странице в Telegram.

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"В Белгороде есть угроза ракетной опасности. Просим всех покинуть открытые участки улицы, выйти из своих автомобилей и вернуться в свои дома. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам", - сказал он.

Гладков призвал в случае получения сигнала "ракетная опасность" спуститься в укрытия.

Ранее он также предложил жителям города эвакуироваться, отметив, что власти готовы их доставить в Старый Оскол и Губкин.

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