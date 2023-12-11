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В Австрии арестован подросток, планировавший атаку на синагогу
11.12.2023 16:18 Алина Груднева

В Австрии арестован подросток, планировавший атаку на синагогу

Полиция арестовала в Австрии 16-летнего подростка по подозрению в планировании нападения на синагогу в Вене.

По данным местных СМИ, о своих кровавых планах он раскрыл информацию в социальных сетях.

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Подозреваемый, в частности, говорил, что намерен приобрести оружие, чтобы напасть на синагогу.

В ходе обыска в его доме было изъято несколько электронных устройств. Также у него нашли фото и видео с изготовлением бомб и другого самодельного оружия. Расследование продолжается.

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