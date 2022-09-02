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В Австралии студенческий журнал выпустил статью с призывом "смерть Израилю"
02.09.2022 18:48 Ольга Белозерова

В Австралии студенческий журнал выпустил статью с призывом "смерть Израилю"

Студенческий журнал Университета Аделаиды в Австралии выпустил статью, в которой содержался призыв к "смерти Израиля".

Об этом сообщает JTA.

Автор статьи Хабиба Джагури написала: "Решение для достижения мира и восстановления справедливости для Палестины состоит в том, чтобы потребовать упразднения Израиля. Свободу Палестине и смерть Израилю". 

Студенты-евреи заявили в прессе, что статья создала враждебную атмосферу.

Сама Хабиба Джагури объяснила, что не преследует евреев.

"Смерть Израилю означает "смерть государству, военным преступникам ЦАХАЛу, оккупантам и сионизму", - заявила она.

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