



В Австралии студенческий журнал выпустил статью с призывом "смерть Израилю"

Студенческий журнал Университета Аделаиды в Австралии выпустил статью, в которой содержался призыв к "смерти Израиля".



Об этом сообщает JTA.



Автор статьи Хабиба Джагури написала: "Решение для достижения мира и восстановления справедливости для Палестины состоит в том, чтобы потребовать упразднения Израиля. Свободу Палестине и смерть Израилю".



Студенты-евреи заявили в прессе, что статья создала враждебную атмосферу.



Сама Хабиба Джагури объяснила, что не преследует евреев.



"Смерть Израилю означает "смерть государству, военным преступникам ЦАХАЛу, оккупантам и сионизму", - заявила она.