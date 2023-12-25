



В Австралии пропалестинские фанатики сорвали празднование Рождества

В Мельбурне на традиционном празднике “Carols by Candlelight” прямо во время трансляции на сцену прорвались пропалестинские активисты, размахивая флагами и выкрикивая лозунги.



Что сказать… Охрана не справилась, проморгали. Да и не ждал никто этих дикарей в таком месте в такое время. В зале были дети, которые наблюдали всю эту дичь.



Очень жаль, что это произошло да еще и в прямом эфире.

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“Carols by Candlelight” (“Колядки при свечах”) - это традиционный праздник, который в этом году проходил на сцене уже в 86-й раз.



