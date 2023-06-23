



В Австралии дипломат занял землю, на которой РФ собиралась построить посольство

В Австралии российский дипломат-сквоттер занял участок земли, на котором должы были строить новое здание российской посольства. Об этом пишет Bloomberg.



В российской дипмиссии подтвердили, что ее сотрудники находятся на участке, где планировалось построить посольство РФ, передает ТАСС. Утверждается, что информация о захвате недостоверна, так как дипломаты просто “обеспечивают сохранность здания консульского отдела, уже построенного и практически готового к эксплуатации, а также стройматериалов”.



“Сотрудники дипмиссии расположились в строительном вагончике, который находится на участке с момента начала строительства здания”, – сообщает ведомство.



Неизвестный российский дипломат уже несколько дней живет в мобильном здании на земле, ранее принадлежавшей Москве. По данным австралийских СМИ, он заказывает доставку еды на участок. Полиция не может его выселить, поскольку он обладает дипломатической неприкосновенностью.



“Угроза национальной безопасности, которую представляло российское посольство на этом месте, – это не то же самое, что какой-то парень, стоящий на траве. Мы не считаем это угрозой нашей национальной безопасности”, – сказал заместитель премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе.



Он отметил, что дипломата, в случае необходимости, могут объявить “персоной нон грата”, вынудив Россию отозвать его. Если РФ этого не сделает, что Австралия аннулирует дипломатический статус сквоттера.



В июне власти Австралии решили аннулировать договор аренды участка, на котором планировалось построить здание посольства РФ в Канберре. Правительство страны получило от спецслужб рекомендации по безопасности, в том числе “относительно риска, который представляет новое российское присутствие так близко к зданию парламента”.