



Строительство нового посольства России в Австралии будет заблокировано

Правительство Австралии намерено заблокировать строительство нового здания посольства РФ поблизости с парламентом страны из-за угрозы национальной безопасности. Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, сообщает BBC.



Россия с 2008 года арендует участок прямо возле здания австралийского парламента в Канберре, на нем планировалось разместить новое здание посольства. Премьер-министр заявил, что после получения рекомендаций от разведывательных служб будут приняты законы, блокирующие возведение этого здания из соображений национальной безопасности.



"Правительство получило очень четкие рекомендации по безопасности в отношении риска, который представляет новое российское присутствие так близко к зданию парламента", – заявил премьер-министр.



По его словам, Австралия не запрещает России иметь дипломатические представительства на своей территории, но хочет, чтобы новое посольство не находилось рядом с парламентом.



"Мы не считаем, что Россия в состоянии говорить о международном праве, учитывая, что она отвергает его так последовательно и так нагло своим вторжением в Украину", – добавил премьер.