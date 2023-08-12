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В Алжире закрыт телеканал из-за "нарушения, несовместимого с религией и моралью"
12.08.2023 13:16 Евгения Маркова

В Алжире закрыт телеканал из-за "нарушения, несовместимого с религией и моралью"

Власти Алжира объявили в пятницу о временной приостановке всех программ, транслируемых на частном телеканале Salam TV на основании "нарушения, несовместимого с религией и моралью".

Об этом говорится в заявлении государственного органа по регулированию аудиовизуальных средств, который отслеживает содержание телепрограмм в Алжире.

Власти пояснили, что решение было принято из-за: "Непрофессионального и безответственного показа на канале программы, содержащей кадры, несовместимые с исламской религией и моралью алжирского общества".

Канал транслировал сцены с однополыми парами в полночь в четверг. Активисты в социальных сетях в Алжире поделились скриншотами этих сцен, выразив свое удивление и неодобрение.

Это не первый случай, когда власти принимают такое решение. Ранее было остановлено вещание частного канала "Аль-Аджваа" из-за фильма с "непристойными" сценами.
 

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