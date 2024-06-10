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Ужас в Индонезии: питон съел женщину
10.06.2024 05:35 Алина Груднева

Ужас в Индонезии: питон съел женщину

В Индонезии питон полностью проглотил 50-летнюю женщину. 

По данным издания ВВС, тело погибшей нашли в его животе спустя сутки.

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Уточняется, что женщина отправилась в соседнее село, чтобы продать овощи, и связь с ней была утеряна. Ее муж забеспокоился к ночи.

В селе начались масштабные поиски. Спустя день в кустах нашли шестиметровою змею с раздутым животом. Питона пришлось разрезать. В изъятии тела погибшей участвовали жители нескольких поселений.

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