



Ужас в Индонезии: питон съел женщину

В Индонезии питон полностью проглотил 50-летнюю женщину.



По данным издания ВВС, тело погибшей нашли в его животе спустя сутки.



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Уточняется, что женщина отправилась в соседнее село, чтобы продать овощи, и связь с ней была утеряна. Ее муж забеспокоился к ночи.



В селе начались масштабные поиски. Спустя день в кустах нашли шестиметровою змею с раздутым животом. Питона пришлось разрезать. В изъятии тела погибшей участвовали жители нескольких поселений.