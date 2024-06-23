Ураган накрыл Польшу: повреждены два военных вертолета
В Лодзинском воеводстве повреждены два военных вертолета Ми-8 и Ми-17 из-за урагана, накрывшего Польшу.
По данным RMF FM, сильный ветер сорвал крышу ангара 1-й воздушной эскадрильи.
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По словам представителя Главного командования Вооруженных сил подполковника Марека Павляка, также повреждены две машины. Вся техника подлежит ремонту. В ангаре большая часть крыши обвалилась.
"Никто не пострадал. Сейчас идет оценка ущерба и очистка территории", – сообщили в Главном командовании Вооруженных сил Польши.