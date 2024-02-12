



Убийство зама мэра Никополя: подозрение получил местный житель

По делу об убийстве заместителя мэра города, которое произошло 8 февраля 2024 года, подозрение получил житель Никополя, совершивший около 20 выстрелов по машине чиновника.



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"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении жителю г. Никополь по факту умышленного убийства (ч. 2 ст. 115 УК Украины)", – говорится в сообщении Офиса генерального прокурора Украины в Telegram-канале



По данным следствия, 8 февраля на одной из улиц города подозреваемый произвел не менее 20 огнестрельных выстрелов по автомобилю, за рулем которого находился заместитель городского головы Никополя.



"После этого он забросил взрывное устройство в автомобиль. Пострадавший погиб на месте. Во время следственных действий правоохранители изъяли оружие и патроны", – добавили в Офисе генпрокурора.



В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.



Как сообщал Mignews, 8 февраля 2024 года неизвестные расстреляли автомобиль заместителя городского головы Никополя. Чиновник погиб на месте. В тот же день полицейским удалось установить приметы нападавшего. Имя убитого до сих пор не называется, но источники говорят, что это Виталий Журавлев, и у него был конфликт с местной группировкой, который продолжался с 2017 года.



