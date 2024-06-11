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У армии РФ "минус" две "СУшки": одна – в Украине, вторая – в Северной Осетии
11.06.2024 10:56 Mignews

У армии РФ "минус" две "СУшки": одна – в Украине, вторая – в Северной Осетии

Воздушный флот российской армии за один день стал меньше не две "СУшки": один истребитель Су-25 был сбит Вооруженными Силами Украины на Покровском направлении, второй – Су-34 – разбился в горах Северной Осетии. 

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей сводке, 10 июня на Покровском направлении Силы обороны уничтожили 198 российских оккупантов, один танк, боевую бронированную машину, пушку, четыре автомобиля и самолет Су-25. Этот успех стал значительным ударом по силам противника.

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Вторая "СУшка" "отминусовалась" сама – произошло это в оккупированной РФ Северной Осетии при выполнении учебно-тренировочного полета. Катастрофа произошла в безлюдной местности, поэтому на земле разрушений нет. Экипаж, состоящий из двух человек, погиб.
 

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