



Тысячи подростков в Израиле подверглись онлайн-домогательствам

В прошлом году на горячую линию поступило около 8 133 жалоб от несовершеннолетних относительно преследований в интернете.



Об этом свидетельствует отчет министерства внутренней безопасности относительно сексуальных домогательств в Интернете.



Платформами, на которые больше всего нападали на несовершеннолетних, были Instagram -31% случаев и WhatsApp - 26%. Более половины выявленных преступников оказались несовершеннолетними в возрасте 13–16 лет.



Большинство заявителей были в возрасте от 12 до 14 лет. 34% нападений были связаны с сексуальными домогательствами, в 21% случаях фото и видео жертв сексуального характера распространялись в сети. Согласно отчету, 73% жертв были девочками.



Наиболее распространенными формами нападения на них были сексуальные домогательства -42%, а также распространение материалов сексуального характера - 25%.