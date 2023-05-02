Новости » Происшествия
Twitter получил более 3600 жалоб на многочисленные сбои
02.05.2023 10:27 Наталья Богинская

Twitter получил более 3600 жалоб на многочисленные сбои

Согласно данным Downdetector, Twitter поздно вечером в понедельник столкнулся с многочисленными сбоями в работе. Зафиксировано более 3600 сообщений пользователей о проблемах с платформой.

Пользователи сообщили, что веб-версия платформы внезапно “выкидывала” их из системы и не позволяла войти в аккаунты. При этом мобильное приложение соцсети работало хорошо.

58% проблем, о которых сообщили Downdetector, были связаны с веб-сайтом, 38% – с функцией входа в систему и 4% – с подключением к серверу. 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы