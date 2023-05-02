



Twitter получил более 3600 жалоб на многочисленные сбои

Согласно данным Downdetector, Twitter поздно вечером в понедельник столкнулся с многочисленными сбоями в работе. Зафиксировано более 3600 сообщений пользователей о проблемах с платформой.



Пользователи сообщили, что веб-версия платформы внезапно “выкидывала” их из системы и не позволяла войти в аккаунты. При этом мобильное приложение соцсети работало хорошо.



58% проблем, о которых сообщили Downdetector, были связаны с веб-сайтом, 38% – с функцией входа в систему и 4% – с подключением к серверу.

