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Туристы устроили пожар на греческом острове
23.06.2024 12:28 Алина Груднева

Туристы устроили пожар на греческом острове

Туристы из Казахстана устроили устроили пожар на греческом острове Гидра, запуская фейерверки с роскошной яхты, на которой они отдыхали.

По данным издания Kathimerini, судно пришвартовано у пристани Вулиагмени к югу от Афин.

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Капитан яхты уже предоставил полиции показания. Пожар вспыхнул на острове в пятницу, 1 июня. Что примечательно, на Гидре строго запрещено использование фейерверков из-за высокой угрозы возгораний. 

Дело в том, что пожарным из-за особенностей местности тяжело тушить огонь. Это возможно делать только с воздуха и моря. 

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