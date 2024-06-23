



Туристы устроили пожар на греческом острове

Туристы из Казахстана устроили устроили пожар на греческом острове Гидра, запуская фейерверки с роскошной яхты, на которой они отдыхали.



По данным издания Kathimerini, судно пришвартовано у пристани Вулиагмени к югу от Афин.



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Капитан яхты уже предоставил полиции показания. Пожар вспыхнул на острове в пятницу, 1 июня. Что примечательно, на Гидре строго запрещено использование фейерверков из-за высокой угрозы возгораний.



Дело в том, что пожарным из-за особенностей местности тяжело тушить огонь. Это возможно делать только с воздуха и моря.