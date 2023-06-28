



Турецкий журналист Мердан Янардаг арестован за политические комментарии

В понедельник, 26 июня, полиция задержала Мердана Янардага, главного редактора оппозиционного интернет-издания и телекомпании TELE1, в стамбульской студии его издания после того, как он раскритиковал власти за условия содержания в тюрьме Абдуллы Оджалана, осужденного лидера запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической организацией.



Во вторник суд Стамбула выдал ордер на арест Янардага на время расследования обвинений в "пропаганде" террористической организации.



"Турецкие власти должны освободить Мердана Янардага, которого держат под стражей просто за его политические комментарии", — заявил Озгюр Огрет, представитель турецкого комитета по защите журналистов. — "Арест Янардага является вызовом для всех турецких журналистов и комментаторов и может рассматриваться только как средство запугивания их от обсуждения острых вопросов. Власти должны работать над улучшением свободы слова в стране, а не продолжать ей препятствовать".



В эфире от 20 июня Янардаг рассказал об Оджалане, назвав его "самым давним политзаключенным" и заявив, что он должен быть освобожден. 26 июня журналист заявил, что его слова были вырваны из контекста , и что он не восхваляет Оджалана или какую-либо террористическую организацию.



Электронное письмо КЗЖ в прокуратуру Стамбула не получило немедленного ответа.



Турецкие власти неоднократно арестовывали журналистов по всей стране за их предполагаемые связи с некими террористическими группами. В апреле власти задержали десятки журналистов, предположительно связанных с РПК. На момент последней переписи заключенных КЗЖ, 1 декабря 2022 года, в турецких тюрьмах содержалось не менее 40 журналистов.

