



Турция: лидер секс-культа приговорен к 8658 годам тюрьмы

Исламский телеевангелист и лидер "секс-культа" Аднан Октар был приговорен к 8658 годам тюремного заключения. Приговор вынес 30-й Высший уголовный суд Стамбула на этой неделе после повторного судебного разбирательства по обвинениям в руководстве террористической организацией, сексуальном насилии, лишении кого-либо свободы, шантаже, отмывании денег.



10 других подсудимых, входивших в секту, также были приговорены к 8658 годам лишения свободы, сообщает Jerusalem Post.



Первоначально Октар был арестован в 2018 году вместе с сотнями его приспешников в рамках расследования финансовых преступлений, которое привело к полицейскому рейду на его вилле. В ходе расследования выяснилось, что Октар руководил преступной группировкой под прикрытием исламского культа.



Октар был всемирно известен благодаря ток-шоу, которое он вел на своем собственном телеканале A9. В шоу часто сочетались религиозные дискуссии с полуголыми женщинами.



Adnan oktar a 891 yıl hapis cezası verilmiş

Sizi 891 de durduran neydi merak ettim 😁 pic.twitter.com/jjdlDIMNJF — 🦋𝕭𝖚𝖗𝖈𝖚♛ (@_Burcuvaa_) November 16, 2022

Лидер культа постоянно окружал себя молодыми женщинами, которых он называл своими "котятами". Женщины заявляли о своей преданности ему и защищали его движение.Одна женщина, которая ранее давала показания на суде над Октаром, сказала, что он изнасиловал ее и также других женщин и заставлял их принимать противозачаточные таблетки.Отмечается, что в ходе обысков полиция обнаружила у Октара около 69 000 противозачаточных таблеток. Сам лидер культа утверждал, что таблетки использовались для лечения кожных заболеваний и проблем с менструальным циклом.