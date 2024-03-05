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Тревожно в Белгородской области: взрыв и пожар на нефтебазе
05.03.2024 10:14 Mignews.ua | фото @ENews112

Тревожно в Белгородской области: взрыв и пожар на нефтебазе

Утром во вторник, 5 марта, в Белгородской области РФ прогремел взрыв. Как оказалось, эпицентром взрыва, за которым последовал пожар, стала нефтебаза, пишут росСМИ.

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"Губкинская нефтебаза атакована БпЛА в селе Долгое в Белгородской области. Горит один резервуар. На место следует пожарный поезд", – отмечается в сообщении Telegram-канала "112".

Пишут, что сначала "был взрыв, после которого начался пожар на инфраструктурном объекте".

"Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы", – рапортуют пропагандисты.

 

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